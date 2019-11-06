Скачать
Среда, 06.11.2019
Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
"Очень смешно": Кличко отреагировал на обвинения в госизмене
"Очень смешно": Кличко отреагировал на обвинения в госизмене
Динамо З 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо З 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Нас будет трое: модель Искра Лоуренс беременна
Нас будет трое: модель Искра Лоуренс беременна

"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)

"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ляшко и его охранник набросились на Геруса в аэропорту.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" бывший депутат Олег Ляшко со своим охранником порвали ему рубашку.

Об этом Герус написал в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - отметил политик.

Герус говорит об убыточности импорта электроэнергии из РФ

Он уточнил, что инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", и связывает его с интересами олигарха Рината Ахметова.

Ляшко о "поправках Геруса": Это снятие санкций с России

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми О.Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Пониженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополиста», и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно, претензия Ляшко - это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле "Роттердам +", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало", - отметил Герус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Ляшко, Борисполь, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Маникюр 2019: потрясающие идеи в стиле "паутинка" (Фото)
03 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
04 Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
05 Похудеть легко: чудодейственный напиток против лишнего веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
&quot;Пострадала только рубашка&quot;: Ляшко подрался с Герусом (Видео)
"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом
Украинские международные резервы опять сократились
Украинские международные резервы опять сократились
Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого
Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь