"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)

Новости Украины:Ляшко и его охранник набросились на Геруса в аэропорту.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" бывший депутат Олег Ляшко со своим охранником порвали ему рубашку.

Об этом Герус написал в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - отметил политик.

Он уточнил, что инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", и связывает его с интересами олигарха Рината Ахметова.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми О.Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Пониженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополиста», и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно, претензия Ляшко - это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле "Роттердам +", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало", - отметил Герус.