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Герус говорит об убыточности импорта электроэнергии из РФ

Герус говорит об убыточности импорта электроэнергии из РФ
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Герус заявляет об убыточности импорта российской электроэнергии.

Импорт электроэнергии из Российской Федерации является убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.

Об этом сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Импорт из РФ и Беларуси в октябре осуществлялся исключительно на украинский "рынок на сутки вперед", что было разрешено законом от 2017 года. Импорт по двусторонних договорах в октябре не осуществлялся. Последнюю неделю октября импорт был убыточный, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный (но это не освобождает от уплаты импортной пошлины в государственный бюджет Украины)", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook отметил, что в ноябре ожидается рост объемов электроэнергии.

"Как и предполагал, в октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и россияне будут делать все, чтобы Украина заглотнула наживку. Кстати, почему пошлина на импорт дизеля 4% (инициатива Геруса), на импорт э/э 2% (тоже его инициатива), при том что акциз на э/э в Украине 3.2%", - отметил Вовк.

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Россия, Электроэнергия, Андрей Герус.
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