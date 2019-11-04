Зеркаль о требовании вернуть захваченные корабли: Украина обращалась к РФ семь раз

Новости Украины:Украина семь раз обращалась к России с требованием вернуть три захваченных корабля, но не получила никакого ответа.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", но не получила никакого ответа.

Об этом Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

Заместитель министра отметила, что первый раз украинская сторона обратились к России с требованием вернуть Украине захваченные корабли еще 26 ноября 2018 года - на следующее утро после незаконного захвата трех военных кораблей и 24 украинских моряков.

"Потом были неоднократные обращения по этому же поводу к России. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске Конвенции ООН по морскому праву от 1 апреля 2019 года. Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по меньшей мере 7. Ответов ни на одно, включая и последнее от 4 октября 2019 года, мы не получили", - отметила Зеркаль.

При этом дипломат напомнила решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, в котором говорилось, что "Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Она отметила, что ключевым аспектом для международного права является корабль. "Именно он и имеет иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства-флага", - пояснила Зеркаль.

"Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права. Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения известила Международный трибунал по морскому праву). Однако это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", - подчеркнула она.

В этой связи заместитель министра заявила, что, пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должен быть продолжено.