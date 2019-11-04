Геращенко о визите депутата РФ в Золотое: Он еще не повесил там триколор?

Новости Украины:Геращенко готовит запрос в СБУ из-за “вояжа” депутата РФ в Золотое

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко готовит запрос в Службу безопасности Украины из-за приезда депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в Золотое, где на днях завершилось разведение сил.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, подчеркнув на необходимости жесткой реакции на этот случай СБУ, Министерства иностранных дел Украины и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Это шокирует. После так называемого разведения в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, так что теперь в Золотое нарушая украинскую границу незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие-то тряпки болтаются, и наши голуби мира ни гу-гу. Готовлю запрос в СБУ, что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма , разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не прячась, лазили россияне?" - заявила Геращенко.

Она с возмущением напомнила, что ряд украинских политиков находится в санкционном списке Москвы, а в это время "мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и введение войск на Донбасс", уже свободно разгуливают по Украине.

Как сообщалось в СМИ, депутат Госдумы РФ Журавлев 1-2 ноября посетил прежние позиции боевиков так называемой "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил и средств.

Этот "визит" российского депутата освещали пропагандистские СМИ оккупантов.