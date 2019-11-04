"Нарушение всех норм": Пристайко отреагировал на визит депутата РФ в Золотое

Новости Украины:Пристайко говорит, что поездка депутата Госдумы РФ в Золотое является нарушением всех норм.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинга.

"Поездка депутат парламента России — это нарушение всех норм. Это — наша территория, на которую он приехал без разрешения и это обязательно вызовет реакцию Министерства иностранных дел официальную", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось, депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого.

29 октября в 12.00 часов началось разведение сил вблизи Золотого.