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"Нарушение всех норм": Пристайко отреагировал на визит депутата РФ в Золотое

"Нарушение всех норм": Пристайко отреагировал на визит депутата РФ в Золотое
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что поездка депутата Госдумы РФ в Золотое является нарушением всех норм.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинга.

"Поездка депутат парламента России — это нарушение всех норм. Это — наша территория, на которую он приехал без разрешения и это обязательно вызовет реакцию Министерства иностранных дел официальную", - подчеркнул Пристайко.

Украина направила России ноту: что требует МИД

Как сообщалось, депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого.

29 октября в 12.00 часов началось разведение сил вблизи Золотого.

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Все по теме:

Россия, МИД, Вадим Пристайко, Алексей Журавлев, Золотое, Урмас Рейнсалу, ОРДЛО.
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