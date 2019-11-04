Украина направила России ноту: что требует МИД

Новости Украины:МИД Украины направило России ноту с требованием отдать захваченные в районе Керченского пролива корабли ВМС ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинское МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018г.

"МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.