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Украина не будет повторять попытку прохода военных кораблей через Керченский пролив

Украина не будет повторять попытку прохода военных кораблей через Керченский пролив
16:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Украина не будет повторять попыток пройти через Керченский пролив, как в 2018.

Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.

Об этом в интервью "Донбас.Реалии" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Через Керченский пролив мы (украинские и другие суда - ред.) проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся", - заявил Хомчак.

"Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - добавил он.

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Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".

"Они (россияне - ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права ... Так, как повела себя Россия в Керченском проливе - классификация от нашего руководства (страны - ред.) была, что это - открытая военная агрессия и я с этим согласен", - добавил он.

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Россия, Керченский пролив, Захваченные моряки, Руслан Хомчак.
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