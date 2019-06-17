Берлин требует от Москвы продлить транзит газа через Украину

Новости мира: Представитель правительства Германии заявил, что транзит газа из России через Украину является необходимостью.

В Берлине считают, что украинская территория должна оставаться транзитной для российского газа. Об этом рассказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге.

По его словам, германская сторона поддерживает Украину в роли транзитной страны. "Продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, как наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - сказал Зайберт.

Также дипломат допустил, что в Германии считают проект с газопроводом экономическим, но с неким политическим подтекстом. Данную тему обещают поднять на ближайшей встрече Президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.

Отмечается, что в министерстве экономики Германии поддерживают Украину как страну газового транзита. Так, глава ведомства Петер Альтмаер также требует сохранения данной функции для Украины и открыто говорит об этом на встречах с представителями РФ.