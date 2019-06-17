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ЕС хочет развивать сотрудничество с Центральной Азией: принята новая стратегия

ЕС хочет развивать сотрудничество с Центральной Азией: принята новая стратегия
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС хочет заключить соглашения о расширенном партнерстве со всеми заинтересованными странами в регионе.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник во время встречи в Люксембурге приняли новую Стратегию Евросоюза по Центральной Азии, которая будет способствовать экономическому развитию и укреплению прав человека в этом регионе.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС приветствовал укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году ... Новая стратегия фокусирует внимание на развитии устойчивости, способности и регионального сотрудничества (стран) в Центральной Азии ", - говорится в документе.

В основу новой стратегии положена совместная Коммуникация Высокого представителя ЕС и Еврокомиссии под названием "ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более прочного партнерства", которую сегодня формально поддержали европейские министры иностранных дел.

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В частности, Евросоюз выразил намерение заключить взаимовыгодные соглашения о Расширенном партнерстве и сотрудничестве (Enhanced Partnership and Cooperation Agreements - EPCAs) со всеми заинтересованными странами региона. Главной целью таких соглашений является развитие рыночной экономики и поддержка частного сектора, а также введение реформ, укрепление демократии и уважение прав человека, содействие верховенству права и независимости судебной системы.

"Признавая стратегическую роль Центральной Азии в развитии Евразийского сообщения, а также подчеркивая выгоды, которые такая политика принесет региону, Совет ЕС выражает намерение увеличить уровень сотрудничества со странами Центральной Азии для содействия устойчивому, всеобъемлющему и основанному на правилах (транспортному) сообщению. Совет также отмечает общий интерес ЕС и стран Центральной Азии в более интенсивном сотрудничестве для содействия миру в Афганистане ", - говорится в документе.

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ЕС, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Совет ЕС, Туркменистан.
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