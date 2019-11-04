Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым

Новости Украины:Сотрудники ФСБ РФ вербуют украинцев, которые регулярно посещают Крым.

Служба безопасности установила, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Крым заставляют украинских граждан, регулярно посещающих временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям.

"Формы и методы "работы" ПУ ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров", - добавляют в пресс-центре.

Контрразведка также установила, что "самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ". В пресс-центре отмечают, что он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой".

Служба безопасности Украины предупреждает, что переход к врагу в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Однако от уголовной ответственности освобождается лицо, завербованное вражескими спецслужбами и получившее задание, но отказавшееся от его исполнения и сообщившее об этом в правоохранительные органы.