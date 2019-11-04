Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым

Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сотрудники ФСБ РФ вербуют украинцев, которые регулярно посещают Крым.

Служба безопасности установила, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Крым заставляют украинских граждан, регулярно посещающих временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям.

"Формы и методы "работы" ПУ ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров", - добавляют в пресс-центре.

Украина направила России ноту: что требует МИД

Контрразведка также установила, что "самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ". В пресс-центре отмечают, что он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой".

Служба безопасности Украины предупреждает, что переход к врагу в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Однако от уголовной ответственности освобождается лицо, завербованное вражескими спецслужбами и получившее задание, но отказавшееся от его исполнения и сообщившее об этом в правоохранительные органы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Россия, Крым, ФСБ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь