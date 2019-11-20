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Зеленский о скандале с ГБР: Сегодня у меня более серьезные задачи

Зеленский о скандале с ГБР: Сегодня у меня более серьезные задачи
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский прокомментировал скандал вокруг записей в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только слышал о "каком-то скандале" с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, и сможет прокомментировать эту ситуацию после ее изучения.

"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской.

Добавим, что, директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что обнародованные в телеграм-канале "Трубу прорвало" аудиозаписи с якобы его переговорами компрометирующего содержания не соответствуют действительности и являются провокацией

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"Эти публикации – это фейк и провокация, они меня не сломают... не буду комментировать фейки... буду ли я подавать в отставку? Не буду", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве

О телеграм-канале "Трубу прорвало" стало известно 19 ноября.

Зеленский в Станице Луганской обозначил три темы для переговоров в "нормандском формате"

19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Зеленского об открытии конкретных дел. 

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Все по теме:

ГБР, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Андрей Богдан, Роман Труба.
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