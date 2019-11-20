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"Мы думали о людях": Зеленский открыл мост в Станице Луганской (Видео)

"Мы думали о людях": Зеленский открыл мост в Станице Луганской (Видео)
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Президент отметил, что полностью переправа начнет работать через два-три дня.

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыли отстроенный мост через Северский Донец.

Церемония открытия моста транслировалась на странице Офиса президента в Facebook.

"Через два дня все будет полностью открыто... Все готово. Мы запускали как? Во-первых, мы думали о людях. Мы понимали, что строиться мост будет в течение 3-4 месяцев. Мы очень быстро построили пешеходный (обходной временный) мост, и поэтому, чтобы сейчас открыть этот мост, нужно разбирать конструкцию пешеходного моста, и откроется мост. То есть 2-3 дня, еще работаем", - добавил он.

Зеленский в Станице Луганской обозначил три темы для переговоров в "нормандском формате"

Разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля на то время заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков по поводу демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, "Укравтодора", Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

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31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

15 сентября в Офисе президента заявили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.  

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Владимир Зеленский, Северский Донец, Станица-Луганская.
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