Президент наградил орденом погибшего командира 128-й бригады ВСУ

Новости Украины:Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады ВСУ Коростелева орденом Богдана Хмельницкого.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева (посмертно).

Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.

Как сообщалось, около 4 утра 19 ноября умер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен 12 ноября неподалеку от Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

13 ноября комбрига в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Харькове.

19 ноября послы Франции, Германии, Великобритании, США выразили соболезнования в связи со смертью полковника Коростелева.