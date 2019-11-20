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Послы ряда стран выразили сожаление по поводу гибели полковника Коростелева

Послы ряда стран выразили сожаление по поводу гибели полковника Коростелева
02:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростилева.

Послы Франции, Германии, Великобритании и США выразили соболезнования в связи со смертью командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter.

"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Е.Коростилева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - отметил дипломат.

Посол также заверил, что полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.

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Как сообщалось, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре в 4 утра во вторник умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который получил тяжелые ранения в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Послы, Сожаление, Гибель полковника Евгения Коростилева, Евгений Коростилев.
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