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В Харькове умер офицер, который подорвался на Донбассе

В Харькове умер офицер, который подорвался на Донбассе
10:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Евгений Коростелев.

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, офицер получил ранение во время выполнения задания в зоне проведения операции Объединенных сил 12 ноября. 18 ноября около 4 часов утра медики констатировали смерть.

Как сообщалось, 12 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете.

Напомним, Евгений Коростелев 12 ноября вместе с собратом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого. Военному оторвало стопу и перебило голень.

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К сожалению, врачам пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Что известно про Евгения Коростелева?

Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.

В июле 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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Харьков, Донбасс, ВСУ, Евгений Коростелев.
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