В Харькове умер офицер, который подорвался на Донбассе

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Как сообщается, офицер получил ранение во время выполнения задания в зоне проведения операции Объединенных сил 12 ноября. 18 ноября около 4 часов утра медики констатировали смерть.
Как сообщалось, 12 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете.
Напомним, Евгений Коростелев 12 ноября вместе с собратом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого. Военному оторвало стопу и перебило голень.
К сожалению, врачам пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.
Что известно про Евгения Коростелева?
Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.
В июле 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".