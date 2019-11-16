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Неутешительные новости с фронта: в ООС ранен украинский военный

Неутешительные новости с фронта: в ООС ранен украинский военный
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов у Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березовой - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе враг 7 раз открывал огонь из разных видов оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Луганского - изстанковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики не проявляли огневой активности. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Генштаб, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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