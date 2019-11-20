Зеленский в Станице Луганской обозначил три темы для переговоров в "нормандском формате"

Новости Украины:Зеленский хотел бы настоящего, не "фейкового" перемирия на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение во время встречи в Нормандском формате конкретных сроков возвращения всех украинских пленных, в том числе, неподтвержденных пока другой стороной, но которые есть в списках украинской стороны.

"Для меня, прежде всего, важно, чтобы мы достигли конкретных сроков возвращения всех украинских пленных. Пленных, которые подтверждены той стороной, и обязательно, чтобы мы нашли выходы по возвращению тех людей, которые не подтверждены той стороной, но подтверждены нашими списками, потому что у нас есть детали, мы понимаем каждую фамилию", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской.

Зеленский подчеркнул, что общается с родителями пленных, которых нет в списке. "Поэтому полное понимание полного конкретного списка наших людей, со сроками их возвращения. Я хотел хотя бы понимать период этот", - указал он.

Также Зеленский отмечает, что хотел бы обсудить на встрече в Нормандском формате перспективу достижения настоящего прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал он.

Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. "Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат", - подчеркнул он.

Президент добавил, что намерен поднимать на встрече в Нормандском формате возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины.

"Третий вопрос – это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал он.