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Путин рассказал, что думает о Зеленском

Путин рассказал, что думает о Зеленском
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам президент РФ Владимира Путина, Зеленский сделал позитивные шаги.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Путин сказал на форуме "Россия зовёт".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - добавил он.

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При этом Путин подчеркнул, что не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать.

По его словам, позитивные шаги Зеленский сделал, в частности, это разведение сил и средств в двух населенных пунктах на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в случае проигрыша РФ в Международном суде ООН в Гааге Украина потребует от России компенсацию за финансирование терроризма и расовую дискриминацию в Крыму. 

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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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