Транзит газа: в Еврокомиссии ждут личного разговора Зеленского и Путина

Новости Бизнеса:Марош Шефчович рассчитывает, что главы украинского и российского государств договорятся о транзите газа до конца года.

В Еврокомиссии надеются, что президенты Украины и России смогут договориться о транзите российского газа через Украину.

Об этом в комментарии изданию Pravda заявил посредник газовых переговоров, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Шефчович ожидает, что Зеленский и Путин смогут хотя бы оценить результаты еще одного раунда газовых переговоров, который состоится в декабре, чтобы как можно быстрее их завершить.

Вице-президент Еврокомиссии рассказал, что он лично работает над тем, чтобы газ мог безостановочно и неизменно поступать в Словакию. Однако подчеркнул, что пока договоренностей не достигнуто.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предложение российского Газпрома в адрес Нафтогаза Украины о продлении срока действия существующего контракта на транзит газа или заключении нового сроком на 1 год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемой.