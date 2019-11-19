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Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут

Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
06:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрию Витренко ничего не известно о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров о газе.

Вопрос газовых контрактов о транзите с Российской Федерацией не будут обсуждаться на встрече лидеров нормадського формата. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"В отношении нормандского формата. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате относительно переговоров о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России - не прошел", - заявил Витренко.

Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз України" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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Кроме того, в официальном предложении за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также Газпром ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности непосредственно закупать российский газ до 2020 года.

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Все по теме:

Газпром, Алексей Миллер, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко, Газовые вопросы, Нормандский саммит.
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