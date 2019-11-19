Оржель: Предложение Газпрома по транзиту газа неприемлема для Украины

Новости Бизнеса:Министр Алексей Оржель выразил надежду, что Газпром и Нафтогаз еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Предложение российского Газпрома в адрес Нафтогаза Украины о продлении срока действия существующего контракта на транзит газа или заключении нового сроком на 1 год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемой. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

"Давайте откровенно. Это предложение, которая было определено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год использования украинской газотранспортной системой", — сказал Оржель.

Министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

Кроме того, в официальной предложения за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании Европейской комиссией расследование против российской компании. Также Газпром ждет на позицию украинской стороны о ее готовности напрямую закупать российский газ до 2020 года.