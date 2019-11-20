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Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым

Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В случае победы в Международном суде ООН по делу "Украина против России" Киев будет требовать денежных компенсаций от Москвы.

В случае проигрыша РФ в Международном суде ООН в Гааге Украина потребует от России компенсацию за финансирование терроризма и расовую дискриминацию в Крыму. Об этом рассказала замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью "24 каналу".

Зеркаль отметила, что решение Международного суда ООН по делу может быть известно примерно в 2020 году.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и будет в мире. Но после этого мы можем, но, думаю, что и имеем, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", - сообщила она.

По словам замглавы МИД, компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - подчеркнула Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге поддержал иск Украины против России о нарушении ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, Россия 12 сентября 2018 года передала на рассмотрение Международного суда ООН свои замечания, в которых указала, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения дела по иску Украины против РФ по обвинению в финансировании международного терроризма.

16 января 2017 года Украина начала дело в Международном суде ООН против Российской Федерации в связи с нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России в части Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В частности, суд решил, что Россия должна не ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их учреждений, включая Меджлис.

Что касается обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, суд посчитал, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предварительных мер в отношении России.

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Россия, МИД, Донбасс, Аннексия Крыма, Елена Зеркаль.
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