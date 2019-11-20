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Зеркаль рассказала, насколько Зеленский независим в принятии решений

Зеркаль рассказала, насколько Зеленский независим в принятии решений
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Замглавы МИД Украины считает, что внешнию политику страны определяет президент.

Заместитель министра внутренних дел Елена Зеркаль рассказала о роли главы МИД Вадима Пристайко и советника президента Андрея Ермака во внешнеполитических решениях Владимира Зеленского.

Об этом она сообщила в интервью одному из украинских телеканалов. 

Елена Зеркаль отметила, что определяющая роль во внешней политике страны принадлежит президенту. Во тоже время она подчеркнула, что и Ермак и Пристайко имеют свое слово в определенных сферах, за которые они несут ответственность. 

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"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

Заместитель главы МИД сказала, что Андрей Ермак, задействован в коммуникациях с РФ.

"Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по"Нормандии", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, заместитель главы МИД Елена Зеркаль, которая уже давно говорила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, решила это сделать, вероятно, со следующей недели.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Елена Зеркаль, Андрей Ермак.
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