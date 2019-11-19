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Вторник, 19.11.2019
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"На этой неделе я выполню свое последнее задание": Зеркаль уходит из МИД

"На этой неделе я выполню свое последнее задание": Зеркаль уходит из МИД
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеркаль может на следующей неделе уйти из МИД.

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль, которая уже давно говорила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, решила это сделать, вероятно, со следующей недели.

Об этом Зеркаль заявила в эфире 24 канала.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, - ред.)", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что ей надо сделать перерыв. "А что касается задач, которые передо мной стояли, или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - объяснила заместитель министра.

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На вопрос ведущего, почему Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может оказывать сопротивление по России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения Президента".

Также она заверила, что на момент инаугурации Президента она не видела себя в Офисе Президента, однако указ Президента (о его назначении в МИД — ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

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Как сообщалось, в мае Президент Владимир Зеленский назначил Зеркаль на должность в АП. Тогда речь шла о том, что Зеркаль будет руководить внешнеполитическим блоком АП. Впрочем, в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с сайта Президента, а затем был отменен. Зеркаль объяснила свой отказ от должности намерением остаться в МИД.

14 августа Зеркаль в интервью СМИ заявила, что планирует оставить МИД после решения процедурных вопросов в Морском арбитраже ООН в деле захваченных Россией украинских моряков.

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МИД, Гаага, Елена Зеркаль.
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