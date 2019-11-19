Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове

Новости Украины:Гончарук рассчитывает на визит Меркель на экономический форум во Львове в следующем году.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает увидеть канцлера Германии Ангелу Меркель на Четвертом украинско-немецком экономическом форуме во Львове в июне следующего года.

Об этом Гончарук сказал во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сегодня в Киеве.

"Неплохая идея провести Четвертый украинско-немецкий экономический форум в июне следующего года во Львове, где мы очень рассчитываем на то, чтобы можно было увидеть вас (министра), ваших коллег, Ангелу Меркель как участников", - заявил глава правительства.

Гончарук подчеркнул, что Германия является одним из главных торговых партнеров Украины в Евросоюзе, и ожидает расширения и углубления экономического сотрудничества с Германией.

"Наши страны традиционно имеют очень устойчивое экономическое сотрудничество. Германия является главным нашим торговым партнером в ЕС... Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы новые компании заходили в Украину, инвестировали, а наши компании торговали, совместно работали с вашими компаниями", - сказал он.