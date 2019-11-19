Маас о выполнении обязательств по Донбассу: Сейчас очередь России

Новости Украины:Маас заявляет, что пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки", заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате", - сказал Пристайко на совместной с главой немецкого министерства иностранных дел Хайко Маасом пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская делегация едет на нормандскую встречу с "открытыми идеями, с открытым разумом".

"Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся", - сказал Пристайко.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию на Донбассе.

"На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями", - сказал Маас.

По его словам, людям на Донбассе необходим режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.