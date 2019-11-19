Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"

Новости Украины:На встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем Владимир Зеленский назвал темы саммита "нормандской четверки".

Президент Владимир Зеленский перечислил темы переговоров, которые он намерен поднимать на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

На брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом Зеленский сказал, что он рассчитывает на конкретные результаты встречи в Париже.

"То есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.

Вторая тема - это возвращение пленных.

"Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание "обмен всех на всех", и для нас всех, для меня лично, для общества тоже должно быть больше конкретики", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "хочет вернуть всех наших людей домой". "Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые могут пройти после введения с этих территорий всех незаконных вооруженных формирований.

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований,. Начать этот разговор мы должны", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как сообщалось, лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.