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Премьер Чехии видит только один путь завершения войны на Донбассе

Премьер Чехии видит только один путь завершения войны на Донбассе
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что урегулирование вооруженного конфликта на востоке возможно только мирным путем.

Чехия ценит шаги Украины для встречи в "нормандском формате" и ожидает, что она приведет к конкретным результатам, а не просто к декларациям, заявил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

"Мы не видим другой возможности дальнейшего развития событий как урегулирование ситуации и возобновление суверенитета мирным путем", - сказал Бабиш на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во вторник в Киеве.

Также глава чешского правительства высоко оценил шаги Украины для встречи в "нормандском формате". "Очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями", - сказал он.

Бабиш подчеркнул, что Чехия считает незаконной аннексию Крыма и осуждает ее.

Гончарук, отвечая на вопрос, не влияют ли высказывания президента Чехии Милоша Земана о Крыме на отношения между Украиной и Чехией, сказал: "Я думаю, что вследствие нашего разговора с господином премьер-министром у меня нет никаких сомнений, что правительство Чешской Республики стоит на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, Бабиш на тот же вопрос отметил, что чешское правительство занимается несколько другими вопросами, а именно экономическим сотрудничеством.

В то же время он подчеркнул, что Чехия и в дальнейшем будет поддерживать украинский суверенитет в международно признанных границах.

Гончарук подчеркнул, что для Украины является важным решение многих проблем, в том числе в плане безопасности, в связи с чем правительства двух стран будут делать все необходимое для того, чтобы экономические отношения между странами развивались максимально интенсивно.

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Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием представителей лояльной Кремлю псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", не признанной в Евросоюзе.

Посольство Украины в Чехии назвало встречу президента Земана с представителями этой организации провокацией и выразило протест таким действиям. В посольстве выразили надежду, что официальные лица и органы Чехии, правительство которой осудило оккупацию Россией АР Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее организациями.

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Чехия, Донбасс, Андрей Бабиш, Война на Донбассе.
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