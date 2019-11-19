Премьер Чехии видит только один путь завершения войны на Донбассе

Новости Украины:Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что урегулирование вооруженного конфликта на востоке возможно только мирным путем.

Чехия ценит шаги Украины для встречи в "нормандском формате" и ожидает, что она приведет к конкретным результатам, а не просто к декларациям, заявил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

"Мы не видим другой возможности дальнейшего развития событий как урегулирование ситуации и возобновление суверенитета мирным путем", - сказал Бабиш на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во вторник в Киеве.

Также глава чешского правительства высоко оценил шаги Украины для встречи в "нормандском формате". "Очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями", - сказал он.

Бабиш подчеркнул, что Чехия считает незаконной аннексию Крыма и осуждает ее.

Гончарук, отвечая на вопрос, не влияют ли высказывания президента Чехии Милоша Земана о Крыме на отношения между Украиной и Чехией, сказал: "Я думаю, что вследствие нашего разговора с господином премьер-министром у меня нет никаких сомнений, что правительство Чешской Республики стоит на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, Бабиш на тот же вопрос отметил, что чешское правительство занимается несколько другими вопросами, а именно экономическим сотрудничеством.

В то же время он подчеркнул, что Чехия и в дальнейшем будет поддерживать украинский суверенитет в международно признанных границах.

Гончарук подчеркнул, что для Украины является важным решение многих проблем, в том числе в плане безопасности, в связи с чем правительства двух стран будут делать все необходимое для того, чтобы экономические отношения между странами развивались максимально интенсивно.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием представителей лояльной Кремлю псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", не признанной в Евросоюзе.

Посольство Украины в Чехии назвало встречу президента Земана с представителями этой организации провокацией и выразило протест таким действиям. В посольстве выразили надежду, что официальные лица и органы Чехии, правительство которой осудило оккупацию Россией АР Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее организациями.