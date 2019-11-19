Скачать
Вторник, 19.11.2019
ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений огня на Донбассе
ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений огня на Донбассе
Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен
Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Названа диета, омолаживающая клетки мозга
Названа диета, омолаживающая клетки мозга

Оккупанты вновь не пустили наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты

Оккупанты вновь не пустили наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СММ ОБСЕ оставался ограниченным на блокпостах российских вооруженных формирований вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска.

Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ оставался ограниченным на выходных, в частности на блокпостах российских вооруженных формирований вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете.

"16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулям Миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км на юг от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (бым. Коминтерново; неподконтролен правительству, 92 км на юг от Донецка), ссылаясь на "опасные условия" и на то, что "продолжаются работы по разминированию", - говорится в отчете.

Кроме того, 16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юг от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "идут учения", добавили в Миссии.

ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений огня на Донбассе

Также 17 ноября на блокпосте, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю Миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Горловка, Новоазовск, Новости Донбасса, Блокпосты, Заиченко, Оккупанты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
Рецепт дня: нежнейшее творожное пирожное с изюмом (Фото)
Рецепт дня: нежнейшее творожное пирожное с изюмом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь