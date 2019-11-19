Оккупанты вновь не пустили наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты

Новости Украины:СММ ОБСЕ оставался ограниченным на блокпостах российских вооруженных формирований вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска.

Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ оставался ограниченным на выходных, в частности на блокпостах российских вооруженных формирований вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете.

"16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований в очередной раз отказали патрулям Миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км на юг от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (бым. Коминтерново; неподконтролен правительству, 92 км на юг от Донецка), ссылаясь на "опасные условия" и на то, что "продолжаются работы по разминированию", - говорится в отчете.

Кроме того, 16 и 17 ноября на блокпосте севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юг от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "идут учения", добавили в Миссии.

Также 17 ноября на блокпосте, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю Миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".