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ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений огня на Донбассе
04:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в субботу и воскресенье зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, а также увеличение взрывов на Луганщине. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В период с вечера 15 до вечера 16 ноября в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (180), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 95 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и юго-юго-востоку от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), где было зафиксировано большинство взрывов; на восток от н.п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км на юг от Донецка), а также на юго-восток и юг от н.п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

"С вечера 16 до вечера 17 ноября СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 290), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили также в Миссии.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток от н.п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км на юг от Донецка), на восток от Гнутово и на юг от Светлодарска. Камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка) зафиксировала 35 взрывов неопределенного происхождения и 12 снарядов ориентировочно 0,7–2 км на юг от станции.

Вместе с этим, в период с вечера 15 до вечера 16 ноября в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 90 взрывов, что на 10 взрывов меньше, чем в предыдущий отчетный период.

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В то же время, с вечера 16 до вечера 17 ноября СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, при этом, больше взрывов (около 180), если сравнивать с предыдущим периодом. Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах к югу от н.п. Калиновое-Борщувате (неподконтрольный правительству, 61 км на запад от Луганска) и на юго-восток от Попасной.

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Новости Донбасса, Нарушения огня на Донбассе.
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