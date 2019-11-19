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СМИ: Нормандская четверка планирует принять "сухой документ"

СМИ: Нормандская четверка планирует принять "сухой документ"
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Лидеры "нормандской четверки", возможно, подпишут рамочный документ по урегулированию на Донбассе.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе, сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) во вторник информированный источник.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сказал источник.

По его словам, лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер.

"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", - сказал источник.

В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Источник скептически отнесся к прогнозам возможности полноценной двусторонней встречи лидеров России и Украины на полях саммита. "Возможно, что называется, "на ногах" что-то и произойдет. Но я сильно сомневаюсь в возможности полноформатного двустороннего диалога (России и Украины) на полях саммита. Повестка такого рода диалога пока видится нечеткой", - сказал источник.

Между тем, по его словам, саммит может стать стимулом форсирования гуманитарных процессов на Донбассе.

У Путина не исключают проведение "нормандского" саммита до конца года

"Речь об обмене пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Саммит здесь может стать неким драйвером. Таким образом, может быть предпринята попытка осуществить обмен до конца года, уже в декабре в привязке к встрече. Однако окончательно этот вопрос все еще не решен, проходит стадию обсуждений", - сказал источник.

На саммите, как ожидается, не будет подниматься вопрос смены формата Минских соглашений. "Об отказе от минского формата либо его изменении речи не идет. На саммите этот вопрос затрагиваться не будет", - сказал источник.

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Россия, Донбасс, ВСУ, "Нормандская четверка", ООС.
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