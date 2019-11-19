Маас о "газовых переговорах": Транзит следует продолжать и после 2019 года

Новости Бизнеса:Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г.

Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года, заявляет глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сказал Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции во вторник в Киеве.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, которые возникли в последнее время.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали. ", - сказал министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин говорил о рисках прекращения транзита газа через территорию Украины.

Сегодня с таким же заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Еврокомиссии же надеются, что президенты Украины и России смогут договориться о транзите.