"Абсурдно и неприемлемо": в Кремле опять возмущаются позицией Киева по газу

В Кремль в очередной раз назвали "абсурдной" позицию Украины по газовым вопросам.

В Москве расценивают позицию Киева по газу "абсурдной".

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилиа на пресс-конференции. Принципиально нового ничего нет", - сказал он, напомнив, что есть вероятность начать 2020 год без соглашения по транзиту.

Отвечая на вопрос, почему РФ связывает подписание транзитного соглашения со спорами по текущему контракту, Песков заявил об абсурдности требований "Нафтогаза".

"Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются – и абсурдными и неприемлемыми", - сказал он.

В то же время он отказался комментировать решение Стокгольмского арбитража, который вынес решение в пользу Украины.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин говорил о рисках прекращения транзита газа через территорию Украины.