Скачать
Пятница, 15.11.2019
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
США и Китай близки к заключению торгового соглашения
США и Китай близки к заключению торгового соглашения
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина
15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина

Путин видит риски для транзита газа через Украину

Путин видит риски для транзита газа через Украину
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Путин напомнил о новом иске "Нафтогаза Украины", и о сложном процессе выделения газотранспортной составляющей из "Нафтогаза".

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, признал президент РФ Владимир Путин в беседе с российскими журналистами в Бразилиа в четверг - за полтора месяца до завершения действия транзитного контракта "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "Нафтогазом Украины".

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал он.

Путин высказался против как физического, так и виртуального реверса газа в проходящем через Украину газовом потоке с востока на запад: "Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу - ИФ), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали - и назад его качают".

Путин не знает, что обсуждать на "нормандском саммите": назвал "абсолютно ключевую вещь"

"Или прямо качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию", - описал Путин другую схему получения газа Украиной.

"Но мы даже говорили, что если мы напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20 и даже до 25%. В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция - в интересах граждан Украины", - сказал президент РФ.

Путин о встрече с Зеленским: Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы (причем при сопровождении Еврокомиссии) достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам - она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство - мы готовы. И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) - смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) - пусть делают. Мы готовы и к этому", - заявил Путин.

"Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заключил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГТС, Нафтогаз Украины, Владимир Путин, Украинская ГТС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
05 Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Трампу не нужна помощь Украины
Трампу не нужна помощь Украины
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь