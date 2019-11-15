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Путин о встрече с Зеленским: Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится

Путин о встрече с Зеленским: Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится
06:14 Сегодня Телеграф УНН

Путин отбросил встречу с Зеленским вне "нормандского формата".

резидент Российской Федерации Владимир Путин отказался от предложения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести тет-а-тет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Путин заявил журналистам по итогам саммита BRICS, передает УНН.

"У меня с Назарбаевым очень близкие, дружеские отношения. Кстати, он долгое время, много лет в Украине и хорошо знает эту страну. Относится к ней с большой симпатией. И все время мне транслирует свое отношение к Украине ... Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями... не за океаном, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход", — сказал Путин, и добавил , что "о встрече в "нормандском формате" речи не идет, поскольку мы договорились, что будем встречаться в "нормандском формате".

"Если будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент (Украины Владимир) Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. А так мы с ним на контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт с ним есть... Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится", — заключил президент РФ.

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Напомним, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину тет-а-тет в Казахстане. После этого ответную реакцию предоставили как в МИД Украины, так и в Кремле.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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