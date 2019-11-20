Скачать
Среда, 20.11.2019
Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Зеленский отказался бриться до возвращения кораблей
Зеленский отказался бриться до возвращения кораблей
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
20 ноября - приметы и обряды в Федотов день
20 ноября - приметы и обряды в Федотов день

На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины

На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно…Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Гнутово – из автоматических гранатометов.

День в ООС: обстрелы не прекращаются

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Крымское, Южное, Зализное, Луганское, Кондрашевская Новая.

"С начала этого текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
02 "На этой неделе я выполню свое последнее задание": Зеркаль уходит из МИД
03 Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
04 Суд избрал меру пресечения Ляшко
05 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации
Украина и ЕС обсудили соглашения об ассоциации
На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе за сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе
ТОП звездных пар, которые не смогли сберечь отношения из-за работы (Фото)
ТОП звездных пар, которые не смогли сберечь отношения из-за работы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь