Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг

Новости Украины:Арахамия считает, что Иванисов на время проверки должен "сдать партбилет".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепу Роману Иванисову надо приостановить членство в партии на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с участием Иванисова.

Об этом Арахамия написал в Facebook.

"Комментирую ситуацию с Иванисовым. Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал он.

Лидер фракции "Слуга народа" добавил, что в случае опровержения этой информации пребывания во фракции Иванисова будет восстановлено.

"Завтра в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - пообещал Арахамия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что нардеп Иванисов ранее был судим в 1996 году по части 3 стати 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и частью 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ).

Сам нардеп Роман Иванисов эту информацию назвал фейком.

20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка озвучил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Впоследствии в ГПУ сообщили, что информация относительно подтверждение погашенной судимости Иванисова пока не является подтвержденной, соответствующая проверка продолжается.