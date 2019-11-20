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Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг

Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг
21:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия считает, что Иванисов на время проверки должен "сдать партбилет".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепу Роману Иванисову надо приостановить членство в партии на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с участием Иванисова.

Об этом Арахамия написал в Facebook.

"Комментирую ситуацию с Иванисовым. Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал он.

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Лидер фракции "Слуга народа" добавил, что в случае опровержения этой информации пребывания во фракции Иванисова будет восстановлено.

"Завтра в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - пообещал Арахамия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что нардеп Иванисов ранее был судим в 1996 году по части 3 стати 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и частью 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ).

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Сам нардеп Роман Иванисов эту информацию назвал фейком.

20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка озвучил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Впоследствии в ГПУ сообщили, что информация относительно подтверждение погашенной судимости Иванисова пока не является подтвержденной, соответствующая проверка продолжается.

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Слуга народа, Давид Арахамия, Роман Иванисов.
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