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Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки

Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки
19:47 Пт, 30 Октябрь 2020 Телеграф

Председатель Верховной Ради Дмитрий Разумков продолжает держать определенную дистанцию от президента Владимира Зеленского и его команды. Несмотря на то, что Разумков был одним из активных участников избирательной кампании Зеленского и был главой списка "Слуги народа" на парламентских выборах, спустя несколько месяцев спикер Верховной Рады отдалился от Зе-команды.

Журналист Михаил Ткач обратил внимание, что Разумков поразительно удачливо не засветился в последних историях, связанных с властной командой.
"Вы просто посмотрите как везет спикеру Разумкову. В опросе президента участия не брал из-за нехватки времени. Во время принятия Конституционным судом этих самых решений - отбыл в Германию с рабочим визитом и в заседании СНБО не участвовал", - пишет Михаил Ткач в Facebook.

Действительно, во время голосования на местных выборах 25 октября спикер парламента отдал свой голос на одном из участков в центре столицы, успел пообщатся с прессой, но участия в нашумевшем "опросе президента" не принимал, ссылаясь на отсутствие времени.

Как известно, после местных выборов Конституционный суд оперативно признал неконституционной статью УК, которая предусматривает штраф или ограничение свободы за неправдивую информацию в декларации чиновников. В результате этого решения НАПК закрыло доступ к реестру деклараций. Это вызвало огромный резонанс, поскольку решения ставят под вопрос дальнейшее сотрудничество с Западом, в том числе безвизовый режим с ЕС.

Реагируя на решения КСУ президент Зеленский срочно созвал СНБО (на заседании которого Разумков как раз отсутствовал) и по его итогам внес в парламент законопроект, которым предлагает депутатам Верховной Рады распустить КСУ и признать последние его решения "никчемными" (очень грамотная юридическая формулировка, ага). Разумков в это время находится с рабочим визитом в Германии.

Дмитрий Разумков

Стоит отметить, что Разумков неоднократно демонстрировал свою индивидуальную линию, которая не всегда совпадала с позицией Банковой. В частности, Разумков не поддержал предложение ОП относительно квоты парламентариев в конкурсной комиссии по назначению нового главы САП. Также спикер Рады пошел против важного для Банковой голосования относительно постановления о местных выборах в части Донбасса. Не в восторге Разумков оказался и от идеи сменить часть правительства. Такие призывы звучали еще до местных выборов.

В целом в некоторых принципиальных для Офиса президента моментах Разумков держит свою линию и напоминает о процедурных моментах, которые должны быть соблюдены в сессионном зале парламента. И, что важно, практически всегда позиция Разумкова совпадает с видением Запада.

В политических кругах давно говорят об отстраненности Разумкова от Зеленского и его команды. Говорили даже о неких предварительных переговорах спикера Рады с владельцами крупных финансово-промышленных групп относительно его дальшейшей политической карьеры. Собеседники с доступом в самые высокие властные кабинеты не просто допускают, а вполне серьезно говорят, что Разумков может быть одним из кандидатов на пост президента. И если ставку на него сделает и Запад, и украинские олигархи, то Разумков вполне может стать преемником Зеленского.

Учитывая контекст, будет любопытно понаблюдать за дальнейшими действиями Разумкова, ведь даже на фоне попыток его самостоятельной игры и несовпадения позиций по ряду важных для Офиса президента моментов, и спикер и Банковая говорят, что в их отношениях все хорошо. 

Автор: Ярослав Жаренов

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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