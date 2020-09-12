Разумков: Говорить о глобальной трансформации Кабмина в ближайшее время не стоит

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что о глобальной кадровой ротации в Кабмине говорить пока не стоит.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить во время бюджетного процесса, - я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, - и в условиях тех вызов, которые стоят перед государством как внутри, - это и борьба с коронавирусом, вы видите возрастание показателей фактически каждый день, - и другие важные аспекты нашего существования, - это и война, и социально-экономическое состояние в государстве, - говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: "Теоретически возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать, или отклонить это предложение".

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что один из министров Украины вскоре будет отправлен в отставку.

1 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021.