Кадровые ротации в Кабмине: Арахамия рассказал, кого точно не отправят в отставку

Один из министров Украины вскоре будет отправлен в отставку.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире телеканала "Наш".

"Я ожидаю, может быть максимум две, но, скорее всего, одна кадровая смена в Кабмине", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, но не сказал, кого именно, но уточнил, что это точно не министр юстиции Денис Малюська.

1 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021.

О том что фракция "Слуга народа" в парламенте имеет вопросы к работе Минфина и Минэкономики ранее говорили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.