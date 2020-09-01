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Корниенко прокомментировал слова Арахамии о возможных кадровых перестановках в Кабмине

Корниенко прокомментировал слова Арахамии о возможных кадровых перестановках в Кабмине
Обновлено 05:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Фракция "Слуга народа" в парламенте имеет вопросы к работе Минфина и Минэкономики.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии о возможных изменениях в Кабинете Министров.

"Он (Арахамия - ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде - какой-то сбор подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал, что к Министерству экономики, Министерству финансов имеются вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - отметил Корниенко.

По его словам, в отношении Министерства экономики имеется много вопросов "по назначениям, таможне в первую очередь - они обсуждаются, в социальных сетях... И руководители этих служб - и таможенной, и налоговой - просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ".

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Корниенко добавил: "Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать".

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Все по теме:

Кабмин, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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