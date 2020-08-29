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"Два или три министерства": Арахамия не исключает кадровые перестановки в Кабмине осенью

"Два или три министерства": Арахамия не исключает кадровые перестановки в Кабмине осенью
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что осенью произойдут очередные кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

"Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать - два, три министерства", - сказал Арахамия в субботу вечером в эфире "Украина-24".

Глава фракции ответил утвердительно на уточняющий вопрос, идет ли речь об экономическом блоке правительства.

Арахамия также подчеркнул, что на сегодняшний день нет предпосылок для замены правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку правительства нельзя.

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"Точно не исключено (что правительство будет заменено - ред.), но пока у нас никаких таких планов нет", - сказал глава фракции.

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Кабмин, Слуга народа, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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