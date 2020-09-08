"Комментарий на фото": Малюська отреагировал на слухи о своей отставке

Глава Министерства юстиции Денис Малюська отреагировал на слухи о своей отставке.

"Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, то ли я сам в отставку собрался", - написал Малюська в Facebook.

"Нет, в отставку я пока не собираюсь", - добавил он, отметив, что "если кто-то из подчиненных расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды, уволю немедленно".

Напомним, ранее Малюська анонсировал продажу Львовской исправительной колонии №48.

По убеждению главы Минюста в Украине должно остаться лишь две тюрьмы.