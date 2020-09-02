"Все будет зависеть от одного": Стефанчук не исключает кадровые ротации в Кабмине

Первый заместитель спикера парламента Украины Руслан Стефанчук не исключает, что министр экономики Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко вскоре будут отправлены в отставку.

"Я думаю, что такая ситуация назревает... Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", - сказал Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

"Все будет зависеть от одного — насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", - пояснил вице-спикер ВР.

Напомним, о том что фракция "Слуга народа" в парламенте имеет вопросы к работе Минфина и Минэкономики ранее говорили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.