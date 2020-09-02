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Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)

Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Народный депутат Гео Лерос исключен из парламентской фракции партии "Слуга народа".

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуги народа" в Верховной Раде Украины", - об этом сообщается на странице фракции в Фейсбуке.

Сам Лерос уже успел прокомментировать это решение.

"Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы подонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - написал Лерос. 

Ранее народный депутат Елизавета Ясько заявила, что во фракции "Слуги народа" продолжается сбор подписей за исключение народного депутата Гео Лерос из состава фракции.

Сам Лерос заявил, что сбор подписей за исключение его из фракции ее руководителю Давиду Арахамии якобы приказал Президент Владимир Зеленский после выступления Лероса в парламенте 1 сентября.

Во вторник, 1 сентября, во время выступления с трибуны парламента Лерос обвинил Президента в нарушении предвыборных обещаний.

Как сообщалось, в марте народный депутат Гео Лерос опубликовал в Facebook несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности.

Ермак обратился в связи с обнародованным видео в Службу безопасности и Государственное бюро расследований, поскольку, по его словам, речь идет о спланированной акции и вопросах национальной безопасности.

В САП сообщили, что было открыто уголовное производство по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

24 апреля в САП сообщили, что по делу, которое было зарегистрировано по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности, была изменена квалификация из злоупотребления влиянием на мошенничество, и дело передали в полицию.

ГБР открыло производство по заявлению Ермака по распространению материалов о якобы продаже государственных должностей.

В то же время Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая назвал это дело "пустым" и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа, Гео Лерос.

Автор:

Телеграф
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