Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по "пленкам Ермака"

В Государственном бюро расследований продолжаются экспертизы "пленок Ермака", их проверяют на то, насколько они смонтированы, и можно ли идентифицировать голоса. Об этом сказала Генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Оно не затягивается. Есть дело в ГБР, то, что было производство в СБУ, оно объединено, насколько я помню, и передано в ГБР. И дело в НАБУ.

Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы, не смонтированы.

Насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявление и которые звучали на пленках, уже были осуществлены.

Что происходит в НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно и не забираю у них ничего... Но исходя из того, что нет публичной информации - я думаю, что они так же сейчас в состоянии экспертиз", - сказала Ирина Венедиктова.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом, бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".