Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон

Украинская общественность бурно обсуждает предложение президента Владимира Зеленского распустить Конституционный суд наперекор нормам Конституции Украины, а под зданием суда в столице 30 октября собрался митинг.

"Телеграф" разобрал причины и следствия в этой ситуации.

Началось все с иска депутатов от партий кума президента РФ Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

27 октября по итогу рассмотрения обращения 47 народных избранников Конституционный суд Украины признал неконституционной статью УК, предусматривающую наказание в виде штрафа и тюрьмы для чиновников за ложную информацию в электронных декларациях.

28 октября вследствие этого был закрыт реестр электронных деклараций чиновников Национального агентства по противодействую коррупции.

Вместе с тем заморозилась и реализация итогов местных выборов в Украине - по законам кандидаты должны пройти проверку перед назначением на должности, но это оказалось невозможно в новых обстоятельствах.

В Евросоюзе заговорили о возможной приостановке безвиза для Украины. Причина тому - отмена Киевом реформ, на основании которых безвизовый режим изначально был предоставлен. Так, с заблокированным антикоррупционным законодательством Украина перестает соответствовать критериям.

По тем же причинам под большой угрозой сотрудничество и с Международным валютным фондом.

29 октября на фоне усиления общественного волнения в Украине Зеленский созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером того же дня распоряжением Кабмина отменили решение КСУ о закрытии реестра НАПК. Хотя по закону правительство не имеет таких полномочий, электронные декларации вновь стали публичными.

Позже Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому предлагает признать "никчемными" все последние решения Конституционного суда, распустить судей и объявить конкурс на набор новых.

Однако судьи КСУ подчиняются исключительно положениям Конституции Украины, которая гарантирует их независимость и неприкасаемость, - ни Кабинет министров, ни президент, ни Верховная Рада не имеют над ними юридической силы.

Так, проект закона Зеленского грубо нарушает Конституцию, что может рассматриваться как уголовное преступление.

Эксперты утверждают, что есть законный вариант выхода из этой ситуации, но он не так прост в реализации. Нужно принять новый закон про е-декларирование, который не будет иметь спорных пунктов, какие были в прежнем.

Сам Конституционный суд вероятно и правда стоит переформировать, но на законных основаниях, путем внесения изменений в Конституцию.