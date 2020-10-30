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Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон

Что такое принял Конституционный суд, что Зеленский решил его распустить, даже нарушая закон
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф

Украинская общественность бурно обсуждает предложение президента Владимира Зеленского распустить Конституционный суд наперекор нормам Конституции Украины, а под зданием суда в столице 30 октября собрался митинг.

"Телеграф" разобрал причины и следствия в этой ситуации.

Началось все с иска депутатов от партий кума президента РФ Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

27 октября по итогу рассмотрения обращения 47 народных избранников Конституционный суд Украины признал неконституционной статью УК, предусматривающую наказание в виде штрафа и тюрьмы для чиновников за ложную информацию в электронных декларациях.

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28 октября вследствие этого был закрыт реестр электронных деклараций чиновников Национального агентства по противодействую коррупции.

Вместе с тем заморозилась и реализация итогов местных выборов в Украине - по законам кандидаты должны пройти проверку перед назначением на должности, но это оказалось невозможно в новых обстоятельствах.

В Евросоюзе заговорили о возможной приостановке безвиза для Украины. Причина тому - отмена Киевом реформ, на основании которых безвизовый режим изначально был предоставлен. Так, с заблокированным антикоррупционным законодательством Украина перестает соответствовать критериям.

По тем же причинам под большой угрозой сотрудничество и с Международным валютным фондом.

29 октября на фоне усиления общественного волнения в Украине Зеленский созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения сложившейся ситуации.

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Вечером того же дня распоряжением Кабмина отменили решение КСУ о закрытии реестра НАПК. Хотя по закону правительство не имеет таких полномочий, электронные декларации вновь стали публичными.

Позже Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому предлагает признать "никчемными" все последние решения Конституционного суда, распустить судей и объявить конкурс на набор новых.

Однако судьи КСУ подчиняются исключительно положениям Конституции Украины, которая гарантирует их независимость и неприкасаемость, - ни Кабинет министров, ни президент, ни Верховная Рада не имеют над ними юридической силы.

Так, проект закона Зеленского грубо нарушает Конституцию, что может рассматриваться как уголовное преступление.

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Эксперты утверждают, что есть законный вариант выхода из этой ситуации, но он не так прост в реализации. Нужно принять новый закон про е-декларирование, который не будет иметь спорных пунктов, какие были в прежнем.

Сам Конституционный суд вероятно и правда стоит переформировать, но на законных основаниях, путем внесения изменений в Конституцию.

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Конституционный Суд, Конституция Украины, Украина, Судьи, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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