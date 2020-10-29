Зеленский срочно собрал силовиков из-за скандальных решений Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

На заседании СНБО рассмотрит вопрос о скандальном решении Конституционного суда, который фактически заблокировал реализацию местных выборов в Украине. КСУ ранее запретил публиковать и использовать данные государственных реестров, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов, которые хотят возглавить органы власти. Таким образом, чиновники, в том числе и победители местных выборов не смогут занять свои должности.

Зеленский предложил членам СНБО обсудить ситуацию, а также принять соответствующие решения. Кроме того, в ближайшее время Президент Украины отправит в Раду неотложные законопроекты для предотвращения подобных кризисных ситуаций в будущем.

"Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными", - приводит слова Владимира Зеленского president.gov.ua.

Ранее глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков предположил, что решение КСУ "вернуло Украину в 1991 год".