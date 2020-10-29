Решение Конституционного суда заблокировало реализацию местных выборов в Украине

Решение Конституционного суда Украины, во исполнение которого был закрыт реестр электронных деклараций, заблокирует реализацию местных выборов.

Об это сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции на своей странице в Facebook.

Конституционный Суд Украины запретил публиковать данные государственных реестров, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. А без этого не может произойти официальное назначение чиновника.

Также проверку перед назначением на должности обязаны проходить кандидаты в председатели областных, районных советов, уточняют в НАПК. Таким образом КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - отметил Председатель НАПКа Александр Новиков.

Вероятнее всего, реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставляющий НАПК возможность использовать данные электронных деклараций.

Решение КСУ делает невозможным, к примеру, привлечение к ответствености судьи Александра Тупицкого, который купил землю в оккупированном Крыму и не указал это в декларации.