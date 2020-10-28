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Стало известно, когда в Украине снова откроют реестр электронных деклараций

Стало известно, когда в Украине снова откроют реестр электронных деклараций
18:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков сразу после ознакомления с решением КС.

С его слов, "КСУ признал неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и других лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины".

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Новиков отмечает, что данное решение КС вернет Украину даже не в 2013, а в 1991 год, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства.

Этот шаг всецело отменяет механизмы предотвращения коррупции, которые Украина выстраивала за годы независимости.

По предварительным данным, сам реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставляющий НАЗК возможность открывать такую информацию.

Читайте также в материале "Телеграф": У президента Украины отреагировали на решение КС 27 октября, по антикоррупционным законам.

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Верховная Рада, Украина, Законы, Декларации, Электронные декларации, НАПК.

Автор:

Телеграф
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